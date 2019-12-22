انعقاد المؤتمر السنوي لمفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات

احتضن المعهد المتوسط للمهن الشاملة بنات بمدينة ودان، مساء أمس السبت، المؤتمر السنوي لأعضاء هيئة مفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات وقادة الفرق الكشفية بالمفوضية.

جرى خلاله عرض تقارير القطاعات خلال العام الكشفي الماضي ومناقشتها ووضع ومناقشة برنامج الخطة الكشفية القادمة لمفوضية الجفرة واعتمادها.

وكرمت المفوضية أبرز قادتها الكشفيين خلال السنوات الماضية (الصالحين محمد عباس واسماعيل عمر العربي) بدرع الوفاء الكشفي تقديرا لجهودهم المبذولة خلال فترة توليهم منصب مفوض عام مفوضية الجفرة.

واختتم الاجتماع بكلمة من رئاسة المؤتمر، بسرد توصيات المؤتمر التي اعتمدت كبرنامج عمل للأفواج الكشفية التابعة لها من البرامج والمناشط، متمنيا العمل على تنفيذ كل البرامج وتفعيل دور شباب الكشافة في المجتمع.