الثني وبوشناف يفتتحان مقر الإدارة العامة للأمن المركزي في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، مقر الإدارة العامة الإدارة العامة للأمن المركزي في مدينة بنغازي بعد إعادة صيانته.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني وبوشناف تجولا داخل أروقة مقر الإدارة، للاطلاع على أقسامها ومكاتبها وأماكن المبيت المخصصة للخفر. حيث أشاد الثني بالإنجاز وعمل وزارة الداخلية، وبحث احتياجات الإدارة والمتطلبات التي يجب توفيرها لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

ورافق الثني وبوشناف خلال الجولة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية وضباطها.

واستعرضت الإدارة العامة للأمن المركزي وحدات رمزية من قوات مكافحة الشغب والإرهاب والتدخل السريع خلال الافتتاح، وفق ما نشرته الحكومة الموقتة.

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