الملف الليبي على طاولة المباحثات المصرية اليونانية

استقبل وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، لبحث آخر تطورات ملف الأزمة الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن دندياس -الذي قام بزيارة سريعة إلى القاهرة قادماً من ليبيا-أكد خلال لقائه مع شكري على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لتلك الأزمة بُغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.

وفي سياق متصل، التقى شكري، اليوم الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الأوضاع في المنطقة، وتضمن اللقاء تأكيد شكري على أهمية دور الجامعة العربية في تنسيق وتعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، ومنها الأزمة في ليبيا، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول ما يُحقق تطلعات الشعب الليبي ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي إطار التواصل والتشاور المستمر بين مصر وشركائها الأوروبيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تلقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي. حيث بحث الطرفان التطورات المتسارعة في ليبيا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط.