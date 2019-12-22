حفتر ووزير خارجية اليونان يبحثان الحرب على الإرهاب

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، في مقر القيادة بالرجمة، وزير خارجية اليونان نيكوس دندنياس.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء يأتي في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية ومُستجدات حرب الجيش الوطني على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، كما تناول الطرفان سبل التعاون بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية اليوناني صباح اليوم الأحد إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، وكان في استقباله، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج رفقة وفد حكومي.

وصرح مسؤولون لوكالة “سبوتنيك” الروسية في وقت سابق، بأن زيارة نيكوس دندياس إلى بنغازي تأتي بهدف إجراء مباحثات مع مسؤولين من الحكومة المؤقتة بشأن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا.

يُشار إلى أن اليونان قد أعلنت طرد السفير الليبي، محمد يونس المنفي، رداً على الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا والمتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

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