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أكار: سنفعل في ليبيا ما فعلناه في سوريا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وقال أكار، في تصريحات صحافية، “أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن كما فعلت في سوريا، وتركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري”، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.

وأوضح أكار، أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، مبينا أنها ضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وماذا فعلتم فى سوريا ليطمئن الخوان على مصيرهم حسب وزير الدفاع التركى نفسه باعوا مليشيات ما يسمى الجيش الحر وجموعهم فى حلب ثم باعوهم لبوتن وتم تدمير حلب باسلحة روسية فتاكة وفر ما تبقى الى ادلب حيث تم بيعهم ايضا لروسيا مقابل السماح لهم بدخول شمال سوريا وتم سحق ادلب وطرد مليشياته من خان شيخون وتشريد 300 الف من سكان ادلب حيث راينا خروج مظاهرات لاهلها تحرق صور اردوغان وتصفه بالخائن اما فى شمال سوريا فسمح له ترامب بالدخول هناك على ان يحتفظ الامربكان بالنفط السورى والروس يحلوا محل الامريكان فى القواعد العسكرية ويدخل النظام السورى لمناطق الاكراد ولايزال الدواعش فى حوزة الاكراد اما اردوغان فاخذ خازوق لا حصل على النفط ولا على الدواعش وسعى لابتزاز اوربا لتمويله فى شمال سوريا ففشل فطلب تمويله من اموال النفط فرفض طلبه راح لتميم وحياة المرتزقة الاتراك تعطينى حفنة دولارات وفى الاخر يحاول ابتزاز اوربا عن طريق ليبيا ولكنه فشل وهذه المرة سيقول تما امرأة بعد ان رأى الاسد المصرى يكشر عن انيابه وهو الذى انتصر عليه فى كل الجولات السابقة

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    • انت حمار ياكار لان ما حدث لكم فى سوريا عار تحكوه فكل من دعمتموهم من دواعش تم سحقهم فى البواغيز والاخرين فى ادلب وحلب فهل تريد ان تكون مصراطة مثل حلب او ادلب ياريت والروس موجودين كما تزعمون لتحويل مصراطة لاطلال مثل حلب

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