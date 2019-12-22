أكار: سنفعل في ليبيا ما فعلناه في سوريا

رأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وقال أكار، في تصريحات صحافية، “أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن كما فعلت في سوريا، وتركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري”، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.

وأوضح أكار، أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، مبينا أنها ضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.