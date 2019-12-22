رشوان يطالب بتقديم مذكرة لمجلس الأمن ضد أردوغان

انتقد السياسي الليبي سعيد رشوان، التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن الاتفاقات البحرية والأمنية والتدخل العسكري في ليبيا.

وقال رشوان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “خطاب اردوغان اليوم والكلام على رعايا أتراك في ليبيا، هذا كلام مستفز لدرجة الوقاحة ويشكل عملاً عدواناً خطيراً، ويمثل تهديداً للسيادة والوحدة الوطنية الليبية، ويجب رفضه والوقوف من كل الليبيين بغض النظر عن خلافاتهم اليوم. وإذا لم يصدر رفض قوي وواضح من الذين يعنيهم اردوغان بخطابه اليوم يعني هذا طعن في وطنيتهم وانتماءهم لليبيا. هذا الخطاب لا يجرؤ عليه اردوغان او غيره مالم يكون هناك عملاء يفرشون البساط الاحمر حتى يتفوه بهذا الاستفزاز. على البرلمان والحكومة المؤقتة للإسراع بيان رفض لهذه التصريحات وكذلك تقديم مذكرة لمجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بخطورة هذا التصريح على الوحدة الوطنية والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد الذي يعد تحدياً واختراق للقانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين الدول الاعضاء في الأمم المتحدة”، بحسب قوله.