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الثني يفتتح مقر الإدارة العامة للأمن المركزي (صور)

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، مقر الإدارة العامة للأمن المركزي في مدينة بنغازي بعد إعادة صيانته.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد تجوّل الثني وبوشناف داخل أروقة الإدارة، واطلع على أقسامها ومكاتبها وأماكن المبيت المخصصة للخفر، وبحثا احتياجات الإدارة لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

ورافق الثني وبوشناف خلال الجولة، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية وضباطها، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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