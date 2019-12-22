ردا على أردوغان.. ليبيون يطلقون هشتاج أنا ليبي ولست ضمن المليون

دشنت مجموعات كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الأحد، هاشتاج “#انا_ليبي_ولست_من_ضمن_المليون” وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشأن وجود مليون تركي يعيشون داخل الأراضي الليبية.

وكان أردوغان، قد ظهر في مقطع مرئي بثته أحد القوات الفضائية، قال فيه “إن هناك مليون تركي يعيشون في ليبيا، والزعيم كمال أتاتورك كان مقاتلًا بالجيش العثماني في ليبيا وكان يكافح هناك في الجبهات، لذا يجب علينا اليوم أن نتواجد في ليبيا ونقاتل أيضًا”.

كما أعلن أردوغان، أن “تركيا ستزيد دعمها العسكري لحكومة فايز السراج في ليبيا إذا استدعى الأمر، وستقيّم الخيارات الجوية والبرية والبحرية”.

وأشار إلى أن “تركيا لن تتراجع مطلقا عن الاتفاقات البحرية والأمنية التي وقعتها مع حكومة السراج”، موضحاً انه “إذا تم التخلي عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر”، كاشفاً أن “تركيا ستبدأ من عام 2022 بإنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام”.