ليبيون يردون على أردوغان و”المليون تركي”

سارع ليبيون بإطلاق وسم أو “هاشتاغ”، (#أنا_ليبى_ولست_من_ضمن_المليون_تركي)، عقب تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إن مليون تركي يتواجدون على الأراضي الليبية.

وقال أردوغان، اليوم الحد، إن مؤسس الجمهورية التركي مصطفى كمال أتاتورك “كان يكافح على الجبهات في ليبيا.. وهذا مؤشر واضح على وجوب تواجدنا في ليبيا التي يوجد فيها مليون تركي”.

وتفاعل المُغردون مع الوسم بشكل سريع، وانهالت عشرات التغريدات انتقدت في مجملها تصريح أردوغان، واعتبرته مجافٍ للحقيقة ويأتي في إطار محاولة أردوغان إيجاد ذرائع وحجج للتدخل في ليبيا لصالح قوات حكومة الوفاق.

وتاليا بعض التغريدات التي وردت في الوسم:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية