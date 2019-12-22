اخبار ليبيا الان

ليبيون يردون على أردوغان و”المليون تركي”

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سارع ليبيون بإطلاق وسم أو “هاشتاغ”، (#أنا_ليبى_ولست_من_ضمن_المليون_تركي)، عقب تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إن مليون تركي يتواجدون على الأراضي الليبية.

وقال أردوغان، اليوم الحد، إن مؤسس الجمهورية التركي مصطفى كمال أتاتورك “كان يكافح على الجبهات في ليبيا.. وهذا مؤشر واضح على وجوب تواجدنا في ليبيا التي يوجد فيها مليون تركي”.

وتفاعل المُغردون مع الوسم بشكل سريع، وانهالت عشرات التغريدات انتقدت في مجملها تصريح أردوغان، واعتبرته مجافٍ للحقيقة ويأتي في إطار محاولة أردوغان إيجاد ذرائع وحجج للتدخل في ليبيا لصالح قوات حكومة الوفاق.

وتاليا بعض التغريدات التي وردت في الوسم:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الحقيقه انه في ليبيا فهلا هذا العدد و لكنهم للاسف تيوس و مثليين و شواذ و عاهرات. لان اغلب الشعب التركي هذه هي مكوناته

    رد