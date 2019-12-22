البحث الجنائي والأمن الداخلي بالكفرة يستلمان مقراتهما الجديدة

استلم جهازي الأمن الداخلي والبحث الجنائي بالكفرة، اليوم الأحد، مقرهما الجديد بعد إجراء أعمال الصيانة والترميم والتحوير المناسب لانطلاق مهام العمل بهما.

وجرت عملية التسليم والاستلام من اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بحضور عميد البلدية المكلف ووكيل ديوان المجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء ورؤساء الاجهزة الامنية ورئيس فرع الاستخبارات العسكرية واعيا ووجهاء الكفرة.

وقال المكتب الاعلامي لبلدية الكفرة، بان عملية التسليم جاءت في اعقاب الانتهاء من كافة الاعمال من قبل الشركة الموكل لها تنفيذ المشروعين.

يذكر أن الحكومة المؤقتة كانت قد وافقت على عشرة مشاريع انشائية لصالح بلدية الكفرة من بينها طرق وصيانة وتحوير عيادة بوشوق المجمعة وانشاء جزيرة دوران مدخل المدينة وسيتم استلامها قريبا.