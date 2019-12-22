ردا على أردوغان..العباني: ليبيا فيها رجال تمشي على الجمر حافية

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 December, 2019

وصف عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التدخل العسكري في ليبيا، بأنها تصريحات “حمقاء”.

وقال العباني في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “أردوغان لا يعرف الشعب الليبي وعناده ومدى حبه لأرضه واستعداده للموت من أجلها، إن التصريحات الحمقاء الذي يتقيأ بها أردوغان، تجعل كل الليبيين يقفون صفا واحدا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، استعدادا للدفاع عن أرضهم وعرضهم من تدخل الأنجاس في بلادهم لما تحويه الذاكرة الليبية من قهر ومعاناة من عساكر الدولة العثمانية وجباة الميري، وإن نسوا نذكرهم بغومة المحمودي، ومنصور ولد سوق الذيب، ولسان حال شعبنا يقول، إنكم لن تدخلوها ونحن نتنفس على قيد الحياة، وننصح أردوغان التزام حدوده، وعدم اللعب بالنار، ونقول له ليبيا فيها رجال تمشي على الجمر حافية”، بحسب تعبيره.