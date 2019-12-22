أعيان ومشائخ ليبيا يؤكدون دعمهم للجيش الليبي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، وفدا من أعيان ومشائخ ليبيا، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الليبية.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن المجتمعين أكدوا خلال اللقاء دعمهم لتحركات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدولية والرامية إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، وكذلك رفض مذكرة التفاهم التي أبرمت ما بين اردوغان والسراج لأنها تمس السيادة الليبية، والاتصال بكل دول العالم والمنظمات الدولية لتوضيح الواقع والأزمة في ليبيا، ودعمهم للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر”.