شكري يبحث الملف الليبي مع نظيره الإيطالي ونظيره اليوناني ويلتقي الأمين العام للجامعة العربية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي اليوم،تطورات الأوضاع في ليبيا وأهمية الحفاظ على استقرار منطقة حوض البحر المتوسط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن لقاء جمع كلا من شكري ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم في القاهرة،لبحث آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة بغية استعادة الأمن والاستقرار عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.

هذا والتقى شكري اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول ما يحقق تطلعات الشعب الليبي والعمل على بسط الأمن في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا