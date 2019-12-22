“مالية الوفاق” تُحيل مرتبات ديسمبر إلى “المركزي”

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، إحالة مرتبات شهر ديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف ظهر بين وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي، حيث تؤكد الوزارة أن المصرف رفض إتمام إجراءات صرف المرتبات الحكومية عن شهر ديسمبر رغم وجود فائض في الإيرادات.

وقالت الوزارة، الخميس الماضي، إن محافظ المصرف الصديق الكبير أعاد الحسابات الموكلة بإدارتها وزارة المالية المسؤولة على تنفيذ الترتيبات المالية.

وتعتبر هذه الإشكالية الثانية خلال شهر بين المركزي ومؤسسات أخرى، حيث تلاسن الكبير مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي نُظّم في تونس، علق خلالها صنع الله على عمل “المركزي” ما دفع الكبير لاتهام صنع الله بالتدخل في شؤون المصرف المركزي والتحدث فيما لا علاقة له به.

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