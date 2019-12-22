اجتماعات سرية وإغراءات مالية لكسب تأييد السفارة الليبية بالقاهرة للوفاق

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن تقديم وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، إغراءات مالية للدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، لإصدار بيان دعم وتأييد لحكومة الوفاق.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادرها في السفارة الليبية بالقاهرة، فأن وكيل الشؤون الفنية في خارجية الوفاق عقد اجتماعا في أحد فنادق بالقاهرة مع بعض الدبلوماسيين في السفارة الليبية، وذلك لحثهم على إصدار بيانا صحافيا لتأييد حكومة السراج، لافتة إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاق بإصدار المجتمعين بيانا يعلنون فيه تأييد حكومة السراج.