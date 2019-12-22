وزير الدفاع التركي: تركيا ستحقق الأمن والسلام في ليبيا كما حققته في سوريا

أنقرة-العنوان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن كما حققته في سوريا.

وأكد وزير الدفاع التركي في تصريحات صحفية أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وحكومة الوفاق تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وأضاف، “إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية”.

وأوضح أكار أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، مبينا أنها ضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.

وأكد على أن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.