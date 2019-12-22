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المؤقتة تفتتح مقر إدارة الأمن المركزي في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، مقر الإدارة العامة الإدارة العامة للأمن المركزي في مدينة بنغازي بعد إعادة صيانته.

وأطلع رئيس مجلس الوزراء رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على أقسام الإدارة ومكاتبها وأماكن المبيت المخصصة للخفر.

وحضر مراسم الافتتاح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية وضباطها.

واستعرضت الإدارة العامة للأمن المركزي وحدات رمزية من قوات مكافحة الشغب والإرهاب والتدخل السريع خلال الافتتاح.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنجاز وعمل وزارة الداخلية، باحثا احتياجات الإدارة والمتطلبات التي يجب توفيرها لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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