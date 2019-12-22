اخبار ليبيا الان عاجل

شاهد.. القيادة العامة تُمدد المهلة لـ”مسلحي مصراتة”

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

القيادة العامة تُعلن تمديد المهلة المحددة لانسحاب مسلحي مصراتة لثلاثة أيام إضافية..

سياسة | القيادة العامة

بالفيديو | القيادة العامة: تمديد المهلة لانسحاب مسلحي مصراتة 3 أيام#218NEWS

Posted by 218NEWS on Sunday, December 22, 2019

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

    • انتم تفلقوا فيه واضح الكذب وافتح اعلامكم وشوف العار
      انت الكلب ، اخخخ وتف عليك
      ربي ينصر القيادة العامة التي اختارها الليبيون ورفضها المليشيات والحرايمية مثلك

      رد

  • We hope this is not bluffing and a need for more time to receive things from the diseased TURKS or regroup
    We should watch them (7/24) to confirm if is this another fake/trick move by the brotherhood of ShayTaan
    At this critical stage of the warfare, TRUST NO ONE

    رد