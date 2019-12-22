شاهد.. القيادة العامة تُمدد المهلة لـ”مسلحي مصراتة”

القيادة العامة تُعلن تمديد المهلة المحددة لانسحاب مسلحي مصراتة لثلاثة أيام إضافية..
بالفيديو | القيادة العامة: تمديد المهلة لانسحاب مسلحي مصراتة 3 أيام#218NEWS
Posted by 218NEWS on Sunday, December 22, 2019
القيادة العامة تُعلن تمديد المهلة المحددة لانسحاب مسلحي مصراتة لثلاثة أيام إضافية..
بالفيديو | القيادة العامة: تمديد المهلة لانسحاب مسلحي مصراتة 3 أيام#218NEWS
Posted by 218NEWS on Sunday, December 22, 2019
يستفوا في الكذب ويحطوا اخس عليكم يا قيادة الكلاب
انتم تفلقوا فيه واضح الكذب وافتح اعلامكم وشوف العار
انت الكلب ، اخخخ وتف عليك
ربي ينصر القيادة العامة التي اختارها الليبيون ورفضها المليشيات والحرايمية مثلك
We hope this is not bluffing and a need for more time to receive things from the diseased TURKS or regroup
We should watch them (7/24) to confirm if is this another fake/trick move by the brotherhood of ShayTaan
At this critical stage of the warfare, TRUST NO ONE
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