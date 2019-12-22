السفارة الليبية بالقاهرة تستأنف اليوم عملها جزئيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، عن استئناف عملها بالقسم القنصلي والملحقية الصحية والملحقية الثقافية اعتبارا من اليوم الأحد، حرصا منها على استمرار تقديم كافة الخدمات للجالية الليبية بجمهورية مصر.

في حين، أجلت السفارة استئناف عملها بالكامل إلى حين إجراء الصيانة اللازمة لبعض مرافق السفارة واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحمايتها، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وكانت سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، قد أعلنت الأحد الماضي تعليق عملها لظروف أمنية، نافية انشقاق موظفي السفارة الليبية بالقاهرة.

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