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تصريح “صادم” لأردوغان عن الليبيين.. والرد فوري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتصريح كان بمثابة “صدمة” لليبيين، حيث تحدث بتفاخر عن التاريخ العثماني في ليبيا وما أسماه “كفاح” مؤسس الجمهورية التركي مصطفى كمال أتاتورك، والمعارك التي خاضها في ليبيا.

وجاء تصريح أردوغان، أثناء مشاركته في حفل تدشين أول غواصة تركية الصنع باسم “بيري رئيس”، في إطار تبريره لتدخل مُحتمل لبلاده في ليبيا، وإبرام مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق.

وقال أردوغان، إن مصطفى كمال “كان يكافح على الجبهات في ليبيا.. هذا مؤشر واضح على وجوب تواجدنا في ليبيا التي يوجد فيها مليون تركي”.

وعبّر ليبيون عن دهشتهم تجاه اعتبار أردوغان حوالي “سُدس” الشعب الليبي من الأتراك، مؤكدين أن الليبيين مجتمع متماسك وروابطه الاجتماعية متينة، والعائلات والقبائل الليبية معروفة منذ مئات السنين، وبالتالي لم يحدث أي تغيير ديموغرافي في البلاد نتج عنه وجود مليون تركي على الأراضي الليبية.

ولم يمض وقت طويل على تصريح أردوغان حتى أطلق ليبيون وسم أو “هاشتاغ،(#أنا_ليبى_ولست_من_ضمن_المليون_تركي)، وتفاعل المُغردون مع الوسم بشكل سريع، وانهالت مئات التغريدات انتقدت في مجملها تصريح أردوغان، واعتبرته مجافٍ للحقيقة ويأتي في إطار محاولته إيجاد ذرائع وحجج لدعم حكومة الوفاق.

ورأى نشطاء أن أردوغان يريد إظهار أي حق، حتى وإن كان وهميا، لتبرير تدخله في ليبيا، خاصة في ظل تزايد المؤشرات على أن تركيا سترسل أسلحة وقوات إلى ليبيا لتدعم حكومة الوفاق التي وقعت معها مذكرة تفاهم أمنية.

وتُذكّر تصريحات أردوغان هذه، بأخرى سابقة أطلقها الداعية الإسلامي علي الصلابي، أكد فيها أن الكثير من أهالي مدينة مصراتة أصولهم تركية، مشيدا بما اعتبره وقوف الأتراك إلى جانب مصراتة وتعهدهم بعدم السماح بسقوط المدينة في يد القذافي عام 2011.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • رغم انه كذاب كبير ولايوجد هذا العدد اصلا من الاغبياء فى ليبيا الا انه بتطبيق هذه النظرية على الاكراد الذين يمثلون بالفعل خمس سكان تركيا فان من حق الاكراد فى كل مكان محاربة اردوجان دفاعا عن حقوق الاكراد فى تركيا وليسوا ارهابيين كما يزعم بل هم مجاهدين

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  • شم صنانه ويحساب روحه بيوقف ضد أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي

    زياط وفشفاش… وجاياته نهاية حقيرة بإذن الله… ومن الشعب التركي نفسه… بعدما فلقلهم اقتصادهم ودار عداوات مع كل جيرانه وبيورط أولادهم في حروب ومستنقعات خارجية.

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  • ا دوغان منافق وجبان .من الناس صنف يقطر لسانه عسلاً وقد امتلأ قلبه سماً زعافاً، ليس منافقاً فحسب بل ممثلاً قديراً يظهر في معظم الصور ويجيد معظم الأدوار؛ يخفي الحقد والغل ويظهر البشاشة والحبور، هذا الثعبان من البشر من أشد أنواع الأعداء خطورة… فانتبه. قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة:204-206]. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} أي: إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق، ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه {وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ} بأن يخبر أن الله يعلم، أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا، لتوافق القول والفعل، كحال المؤمن غير المنافق، فلهذا قال: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} أي: إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين، الذين جعلوا السهولة مركبهم، والانقياد للحق وظيفتهم، والسماحة سجيتهم. {وَإِذَا تَوَلَّى} هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك {سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} أي: يجتهد على أعمال المعاصي، التي هي إفساد في الأرض {وَيُهْلِكَ} بسبب ذلك {الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} فالزروع والثمار والمواشي، تتلف وتنقص، وتقل بركتها، بسبب العمل في المعاصي، {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} وإذا كان لا يحب الفساد، فهو يبغض العبد المفسد في الأرض، غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص، ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس، بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله، إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف، و {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ} فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين. {فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ} التي هي دار العاصين والمتكبرين، {وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} أي: المستقر والمسكن، عذاب دائم، وهم لا ينقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يرجون الثواب، جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم.

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  • من يريد الحصول على الدكتوراه فى العلوم السياسية سيجد فى شخصية اردوغان الغبية مادة دسمة فى تناقض كلامه ومخالفته دائما للواقع وسخرية الجميع منه فقبل انتخابات اسطنبول واثناء دعمه لمرشحه على يلدرم قال ان مرشحه يمثل الاسلام ومن يننتخبه ينصر الاسلام ضد خصومه اعداء الاسلام ومع ذلك نجح منافسه فى الجولة الاولى برئاسة بلدية اسطنبول بفارق ثلاث الاف صوت فطلب اعادة الانتخابات استنادا الى راى تطبيقه يعنى اعادة الانتخابات الرئاسية ولكنه رفض اعادتها ولكن بعد اعادة الانتخابات البلدية فاز مرشح المعارضة بفارق كبير 800 الف صوت مما جعله يفقد عقله وبهلوث حتى الان لانه قال من قبل من يحكم اسطنبول يحكم تركيا

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