أردوغان: إذا اقتضت الضرورة سنزيد دعمنا العسكري لليبيا ونقيم كل خياراتنا من البر والجو والبحر"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة إذا اقتضت الضرورة. وفيا يبدو أنها إشارة إلى خليفة حفتر والدول الداعمة له، أضاف قائلا: “إنهم يدعمون أمير حرب غير شرعي ورهينة لدول أجنبية بدلا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة”.

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