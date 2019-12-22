مسرح جامعة طبرق يناقش سبل حل مشكلة المياه في المدينة

أقيمت صباح اليوم الأحد بمسرح جامعة طبرق ورشة عمل حول مشكلة المياه في المدينة وإيجاد حلول لها.

وحسب المكتب الإعلامي لجامعة طبرق فإن الورشة تطرقت لمصادر المياه بالمدينة، والتي منها محطة تحلية مياه البحر والبدائل الممكنة لتغذية شبكة المدينة بمياه الشرب ودراسة كافة المشاريع والحلول العاجلة التي من شأنها المساهمة في تغذية المدينة بالمياه.

ولفت المكتب إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وإيجاد حل لهذه المشكلة، إذ توصلت اللجنة لعدة حلول منها تفعيل القرار الصادر في السابق بشأن توصيل خط النهر الصناعي أجدابيا – طبرق، أو التعجيل في إنشاء محطة المرصص لتحلية المياه أو الاعتماد على محطات التناضح العكسي، حتى يتم صيانة محطة تحلية المياه بطبرق تفاديا لحدوث كارثة مائية.

حضر الورشة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ووكيل ديوان البلدية عبدالله أسحام ومدير إدارة الجودة مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال، والمهندس طاهر الطيب مدير جهاز الإسكان والمرافق ورئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن.

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