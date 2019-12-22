عقوب يدعو لاستراتيجية موحدة لمكافحة الأمراض

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، ضرورة العمل من خلال استراتيجية موحدة للوصول لمكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها نهائيا من ليبيا.

وجاءت تصريحات عقوب خلال لقاء جمعه الأحد، بأعضاء عن شبكة الرصد والتقصي الوبائي الليبية أثناء ورشة عمل تدريبية بتونس.

وأشار عقوب، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، إلى ضرورة سرعة العمل في تطبيق مخرجات وتوصيات الدورة التدريبية الخاصة بشبكة الرصد الوبائي في المرافق الصحية بالبلديات وخاصة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن والحدودية بشرق وغرب وجنوب البلاد من خلال الاعتماد على برنامج الرصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض، ولأهمية تحسين أداء فرق الاستجابة السريعة من خلال إيجاد قاعدة معلومات موحدة وثابتة.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من التطور التقني لتجاوز إشكاليات التعامل الورقي للإنذار فيما يتعلق بالرصد خاصة بعد الانتقال إلى العمل بنظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأمراض مما يسهل مهام منسقي الترصد وتسهيل إدخال البيانات والمعلومات.

واستعرض عقوب خلال اللقاء الوضع الوبائي في ليبيا والتحديات التي تواجهها الوزارة خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لاستئصال تلك الأوبئة.

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