تركيا تتابع وضع مواطنيها بـ”السفينة المضبوطة”

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية التركية وسفارتها بطرابلس، والقنصلية العامة في مصراتة، يتابعون عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة التي ضبطها الجيش الوطني، السبت، قبالة سواحل درنة.

وأكدت المصادر أن السفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، وكان ضمن طاقمها ثلاثة مواطنين أتراك.

وكانت سرية بحرية تابعة الجيش الوطني ضبطت السفينة وجرتها إلى الشاطئ للتفتيش، في أول تطبيق لقرار البحرية بضبط أي سفن تركية تقترب من المياه الإقليمية.

وقالت القيادة العامة إنه تم ضبط السفينة أمام ساحل مدينة درنة وكانت ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي حيث تم نشر صور جوازات سفرهم.

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