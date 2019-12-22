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تركيا تتابع وضع مواطنيها بـ”السفينة المضبوطة”

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية التركية وسفارتها بطرابلس، والقنصلية العامة في مصراتة، يتابعون عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة التي ضبطها الجيش الوطني، السبت، قبالة سواحل درنة.

وأكدت المصادر أن السفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، وكان ضمن طاقمها ثلاثة مواطنين أتراك.

وكانت سرية بحرية تابعة الجيش الوطني ضبطت السفينة وجرتها إلى الشاطئ للتفتيش، في أول تطبيق لقرار البحرية بضبط أي سفن تركية تقترب من المياه الإقليمية.

وقالت القيادة العامة إنه تم ضبط السفينة أمام ساحل مدينة درنة وكانت ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي حيث تم نشر صور جوازات سفرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حسب حمولة السفينة سيتحدد مصيرهم ان كانوا ابرياء سيفرج عنه وان كانوا مجرمين سيعاقبوا طبقا للقانون

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  • طبقا للقانون؟؟؟ لماذ تتحدث بعيدا جدا عن الحقيقة،حتي لا اقول كلمة جارحة.اي قانون باللهي عليك هل في ليبيا قانون اصلا لا اضن انك ليبي

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