الثني: “لن نسمح بعودة الاحتلال العثماني لليبيا”

قال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إن المذكرة الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي وثيقة لبيع ليبيا.

وأكد الثني، خلال لقاء مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي يجري زيارة رسمية إلى ليبيا، “لن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن قادرون على ذلك”.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد أشار الثني إلى أن “الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان لا تساوي الحبر الذي كتبت به، مؤكدا رفض الشعب الليبي لهذه الاتفاقية”، لافتا إلى أن أردوغان والسراج يهدفان إلى دعم الجماعات المسلحة لإطالة عمر حكومة الوفاق.

ودعا المجتمع الدولي إلى سحب اعترافهم بحكومة وفاق، مشيرا إلى أنها أصبحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها.

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