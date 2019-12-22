بدء دورات رفع كفاءة المعلمين في الجفرة

بدأت مساء اليوم الأحد، الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الانجليزية بالمؤسسات التعليمية، من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، بجميع مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء كلا حسب تواجده .

وقال امحمد صالح عبدالله مدير وحدة تدريب وتطوير التعليم بالجفرة، إن هذه الدورة، التي تستمر حتى اليوم الثاني من شهر يناير من العام 2020، تم خلالها استهداف معلمي المرحلة الإعدادية نظرا لحاجتهم لطرق التدريس الحديثة في مادة اللغة الانجليزية.

واوضح بأن اجمالي المعلمين المستهدفين في الدورة بكل المؤسسات التعليمية 220 معلم ومعلمة وهي المرحلة الاولى من الدورات التي ينظمها مركز التدريب والتطوير للمعلمين في هون وزلة فيما تبداء المرحلة التالية من 5 يناير المقبل الى 16 من نفس الشهر 2020 وتستهدف مدينتي ودان وسوكنة .

وقال ان هذه الدورات التاهيلية المتطورة هو لرفع الكفاءة لمعلمي اللغة الانجليزية نظر لضعفهم في طريقة ايصال المعلومة للطلبة .