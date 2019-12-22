مصر تجري مباحثات مع إيطاليا واليونان بشأن ليبيا

تصدّر الملف الليبي مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وأيضا خلال استقباله نظيره اليوناني نيكوس دندياس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كل على حدة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فقد بحث شكري والوزير الايطالي التطورات المتسارعة في ليبيا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط.

وناقش شكري مع نظيره اليوناني، التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لها بُغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.

كما تبادل شكري خلال لقائه مع أبو الغيط، الرؤى حول سبل تحقيق تطلعات الليبيين، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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