خارجية الوفاق تبدي امتعاضها من زيارة وزير خارجية اليونان بنغازي ولقائه مع الحكومة المؤقتة

طرابلس-العنوان

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن امتعاضها من الزيارة الرسمية التي أجراها وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس إلى بنغازي، اليوم الأحد، ولقائه مع الحكومة الليبية المؤقتة.

ونقلت خارجية الوفاق، عن الوزير المفوض، محمد سيالة، قوله: إن “ما قام به وزير الخارجية اليوناني خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية جميعا، كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي التي تقر جميعها أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل”. وأضاف، “أن التواصل مع الحكومة الموازية يعتبر تواصلا غير مشروع”.

وأدى وزير خارجية اليونان، اليوم الأحد، زيارة إلى بنغازي حيث كان في استقباله بمطار بنينا الدولي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج.

وعند وصوله إلى مقر الحكومة المؤقتة في بنغازي، التقى الوزير اليوناني مع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني.