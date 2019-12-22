خارجية مجلس النواب تدعو الشباب في طرابلس لتغليب صوت العقل وإلقاء السلاح والمساهمة في بناء الوطن

بنغازي-العنوان

وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء إلى شباب طرابلس وباقي مناطق ليبيا لتغليب صوت العقل وإلقاء السلاح ومراجعة مواقفهم وعدم الوقوف أمام القوات المسلحة.

وقال يوسف إبراهيم العقوري، في بيان اليوم الأحد، “أبناء العاصمة طرابلس وباقي شباب مناطق ليبيا الذين تم التغرير بهم والزج بهم في القتال القوات المسلحة، أناديكم من أجل تحكيم العقل والضمير ومراجعة مواقفكم وإلقاء السلاح وعدم الوقوف في وجه قواتنا المسلحة التي تقاتل لاسترجاع المدينة من المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية”.

وأضاف، “يهمنا كمجلس يمثل كل الليبيين ألا تزجوا بأنفسكم لأجندات أجنبية وداخلية ترفع شعارات كبيرة وفي الحقيقة لا يهمها إلا مصالحها الشخصية واستمرار نهبها لثروات البلاد والمحافظة على نفوذها”.

وقال العقوري، “أحذركم من الانجرار وراء وسائل إعلام مشبوهة ودعوات مضللة تحاول زرع الكراهية في قلوبكم وتحويلكم إلى وقود لحرب ضد أبناء وطنكم دون أي اعتبار لمصيركم”.

وأضاف، “أدعوكم لتكونوا جزءا من مشروع المصالحة ودولة القانون والحريات، وأجدد التأكيد على خطاب القيادة العامة للقوات المسلحة بالعفو عمن يلقي السلاح ويلزم بيته، أخاطبكم قبل فوات الأوان حتى لا تجدوا أنفسكم أدوات لأجندات تستهدف أمن واستقرار بلادكم ونهب مقدراتها”.

وأكد العقوري، “نحن نحرص على ألا تكونوا وقودا لتلك الحرب، بل تكونوا جزءا من التنمية ولبناء الوطن ونعتمد عليكم للمحافظة على وحدة بلادكم والحفاظ عليها من التمزق والتشرذم”.

واختمم العقوري، “وطنكم الذي يحتاج اليوم لسواعدكم، هذا الوطن الزاخر بثرواته، والذي يحتاج للمخلصين من أبنائه، بلدكم ليبيا التي تتسع للجميع والتي نريد لكم أن تستمتعوا بخيراتها وتساهموا في استقرارها ورخائها وطن جميل يتسع للجميع”.