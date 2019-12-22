القيادة العامة تمدد المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت

بنغازي-العنوان

أعلنت لقيادة العامة للقوات المسلحة، تمديد المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة لثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد الإثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء القادم.

وكانت المهلة التي أعطتها القيادة العامة للقوات المسلحة تنتهي اليوم الأحد مع حلول الساعة الثانية عشرة مساءً.

وقالت، في بيان مسجل تلاه، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن تمديد المهملة جاء بناء على الاتصالات التي أجرتها شخصيات وطنية من مصراتة مع القيادة العامة وطلبت تمديد المهلة لمدة أسبوع واحد، وذلك لإعطائهم فترة زمنية لجهودهم وإقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينة مصراتة”.

وأضافـ، “إنه تقديرا منّا لهذه الخطوة الجريئة بالتواصل معنا والتي تنم على مقدار حسهم الوطني، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن تجديد المهلة لمدة ثلاثة أيام إضافية فقط”.

وأعلنت القيادة العامة، التزامها بعدم التعرض للقوات المنسحبة من طرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.

وأعربت القيادة عن تقديرها لهذه الخطوة التي اتخذتها الشخصيات وتأمل لها النجاح والتوفيق في التغلب على أصوات التطرف والإرهاب.

وقدمت القيادة اعتذارها للشخصيات عن تمديد المهلة لمدة أسبوع التي طلبوها، مؤكدة أن المتطرفين لا يفهمون إلا لغة القوة التي أظهرها سلاح الجو الأيام الماضية بعضًا منها.

وقالت القيادة، “إن الفرصة انتهت لتوجيه تحذير لشركات الطيران الجوي التي تعمل لنقل المعدات والعتاد العسكري باستخدام طائرات مدنية مستغلة طبيعتها المدنية ومعتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية”.

وأضافت، “لقد تأكد لنا قيام طائرة تابعة لـ “إيرو ترانز كارجو” من ملدوفا بتسيير رحلة من إسطنبول إلى مصراتة وقد شملت حمولتها معدات وعتاد عسكري”. وأشارت القيادة إلى أن استخدام المنشئات والطائرات المدنية في المجال العسكري ينفي عنها صفتها المدنية ويجعلها هدف مباح في حال ساهمت في المجهود العسكري.

وحذّرت القيادة شركات النقل الجوي في أنها لن تتردد في إسقاط واستهداف الطائرات المدنية التي تقوم بإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مطارات ليبيا.