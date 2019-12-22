حكومة الوفاق ترفض مهلة الـ 3 أيام التي منحها الجيش الليبي لانسحاب قوات مصراته من طرابلس وسرت

أعلنت حكومة الوفاق الوطني رفضها لمهلة الـ 3 أيام التي منحها الجيش الوطني الليبي لانسحاب قوات مصراتة من العاصمة طرابلس ومدينة سرت.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، قامت بتمديد المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة لثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد الإثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء القادم.