المسماري يتحدث عن مصادر تمويل قوات القيادة العامة

رد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، على سؤال من المذيع المصري عمرو أديب، عن مصادر تمويل الجيش الليبي التابع للقيادة العامة، مؤكدا أن تمويلات الجيش في بداية عملياته كانت تأتي من «تبرعات من المواطنين وتبرعات بعض رجال الأعمال».

وتابع المسماري خلال لقاء علي قناة MBC مصر، أن الأمر تطور بعد ذلك من خلال تشكيل الحكومة الموقتة في بنغازي، والتي توفر رواتب الجنود والقوات حاليا، لكنه شدد على أن قوات الجيش تعاني من عدم توفر التمويل بسبب ذهاب عائدات النفط الليبي إلى المؤسسة الوطنية للنفط والتي تضخها في المصرف المركزي بطرابلس.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن المسماري، عن تمديد مهلة الثلاثة أيام التي أعطتها لمدينة مصراتة، «لسحب (ميليشياتها) من طرابلس وسرت»، لتزيد ثلاثة أيام أخرى.

القيادة العامة تمهل مصراتة 3 أيام أخرى لسحب «ميليشياتها» من طرابلس وسرت

وأوضح المسماري في بيان للقيادة العامة، أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من «أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم».

لكنه أكد اعتذار القيادة العامة عن هذه المدة، واكتفاءها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا