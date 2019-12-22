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المسماري يتحدث عن مصادر تمويل قوات القيادة العامة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، على سؤال من المذيع المصري عمرو أديب، عن مصادر تمويل الجيش الليبي التابع للقيادة العامة، مؤكدا أن تمويلات الجيش في بداية عملياته كانت تأتي من «تبرعات من المواطنين وتبرعات بعض رجال الأعمال».

وتابع المسماري خلال لقاء علي قناة MBC مصر، أن الأمر تطور بعد ذلك من خلال تشكيل الحكومة الموقتة في بنغازي، والتي توفر رواتب الجنود والقوات حاليا، لكنه شدد على أن قوات الجيش تعاني من عدم توفر التمويل بسبب ذهاب عائدات النفط الليبي إلى المؤسسة الوطنية للنفط والتي تضخها في المصرف المركزي بطرابلس.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن المسماري، عن تمديد مهلة الثلاثة أيام التي أعطتها لمدينة مصراتة، «لسحب (ميليشياتها) من طرابلس وسرت»، لتزيد ثلاثة أيام أخرى.

القيادة العامة تمهل مصراتة 3 أيام أخرى لسحب «ميليشياتها» من طرابلس وسرت

وأوضح المسماري في بيان للقيادة العامة، أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من «أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم».

لكنه أكد اعتذار القيادة العامة عن هذه المدة، واكتفاءها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تحية الى ابطال الجيش الوطنى ربنا ينصركم على خوارج العصر شر خلق الله الخوان فهم من المغضوب عليهم والضالين لهذا نصركم الله عليهم فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى والهلال النفطى ووجب على الشعب الليبى ان يسجد شكرا لله الذى هزم الاخوان وحده على يد عباده المخلصين وندعوا الله ان يخسف باروغان واخوانه الارض فهو يتصور انه فرعون اخر الزمان وان كانت امرأته امينة مثله تحب مظاهر الدنيا عكس امرأت فرعون فامرأت اردوغان اخر جنان طلبت ان يبنى لها قصر فاستجاب وبنى قصر الف غرفة وقصر طائر هدية بنصف مليار دولار وشنطة يد امينة ثمنها خمسون الف دولار بينما امرأت فرعون اسيا رفضت كل مظاهر الدنيا الزائفة وطلبت من الله ان يبنى لها قصر فى الجنة وينجيها من فرعون وعمله فنزل فيها ايات قرآنية تخلدها واعظم من كل قصور الدنيا ما اعظم المرأة المصرية وما اغبى التركية قال تعالى : وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11)

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