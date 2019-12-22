بلدية وجامعة طبرق توقعان اتفاقية تعاون في المجالات الإدارية والعلمية والأكاديمية

وقعت بلدية وجامعة طبرق أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك، في المجالات الإدارية والعلمية والأكاديمية.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الاتفاقية تسعى لرفع مستوى الأداء الإداري والوظيفي والعلمي، حتى نصل إلى المستويات العالمية في نسبة الأداء العام في كافة المجالات وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات في مجالي التدريب والدراسات والبحوث.

وأضاف بوالخطابية أن الاتفاق سيكون تحت إشراف مركز البحوث والدراسات بجامعة طبرق وفق لوائحه وقوانينه، فيما سيتم الاتفاق لاحقاً عن طريق مكاتب الجامعة والبلدية على إعداد الأحكام التفصيلية وصياغتها في شكل عقود.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية وكيل ديوان بلدية طبرق ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق.

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