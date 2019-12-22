الظواهر السلبية ينذر شاغلي المحال المملوكة للنادي الأهلي بالإخلاء

أخبار ليبيا24

وجه جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إنذارات أخيرة لشاغلي المحال المملوكة للنادي الأهلي بمنطقة الماجوري بالإخلاء.

وأوضح مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن هذه المحال تعود ملكيتها للنادي الأهلي أُخذت دون سند ملكية أو عقود أستئجار من الإدارة.

وذكر المكتب الإعلامي أنه بعد هذا الإنذار ستعود الممتلكات لنادي الأهلي إما عن طريق تسوية أوضاعهم مع إدارة النادي أو الإخلاء وتسليمها لهم.

وأشار المكتب إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد صدور قرارات وقوانيين تأذن باسترجاع ممتلاكات النادي داخل المدينة والتي سُلبت واستغلت لعدة سنوات.

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