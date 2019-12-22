خطة لتطوير أقسام القلب المفتوح وجراحة المخ والأعصاب بمركز طبرق الطبي في 2020

أعدت إدارة مركز طبرق الطبي، خطة لتطوير أقسام القلب المفتوح وقسم جراحة المخ والأعصاب، يتم تنفيذها خلال 2020، وذلك تطبيقًا لبرنامج توطين العلاج في الداخل بدل الخارج.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، عقد صباح الأحد، مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، اجتماعًا بمدير المبيعات بشركة شمال أفريقيا لاستيراد المعدات الطبية، (وكيل أكبر شركات المعدات الطبية الأميركية والمتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية وجراحة المخ والأعصاب)، وذلك وفقا للخطة الموضوعة والمشتركة بين وزارة الصحة بالحكومة الليبية الموقتة، ومركز طبرق الطبي في تقريب الخدمة الطبية للمرضى وتوطين العلاج.

حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الهندسية والفنية ومدير إدارة الصيدلة وقسم القسطرة القلبية بالمركز، إذ تم الاتفاق مع الشركة من أجل توريد كافة المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء كافة العمليات للحالات الحرجة والمسجلة لدى اللجنة المركزية للعلاج بالداخل في مركز.

ويعتبر مركز طبرق الطبي من أكبر المراكز في شرق ليبيا، حيث يقدم الخدمة الطبية للسكان المقيمين من إمساعد شرقا إلى المرج غربا حتى الجغبوب جنوبا، وبه ما لا يقل عن 500 سرير وهو مركز طبي تعليمي معتمد.

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