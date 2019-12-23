هكذا علّق سيالة على لقاء وزير الخارجية اليوناني بالمؤقتة

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن ما قام به وزير الخارجية اليوناني بزيارة ولقاء الحكومة المؤقتة في بنغازي، خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية.

وبحسب منشور لـ “إدارة الإعلام الخارجي”، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل”فيس بوك”، أضاف سيالة، أن المنظمات الدولية والإقليمية جميعها تقر أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومه الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها، بل تعتبر التواصل مع الحكومة الموازية تواصلا غير مشروع، وفق قوله.