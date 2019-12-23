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هكذا علّق سيالة على لقاء وزير الخارجية اليوناني بالمؤقتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن ما قام به وزير الخارجية اليوناني بزيارة ولقاء الحكومة المؤقتة في بنغازي، خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية.

وبحسب منشور لـ “إدارة الإعلام الخارجي”، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل”فيس بوك”، أضاف سيالة، أن المنظمات الدولية والإقليمية جميعها تقر أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومه الشرعية الوحيدة  التي ينبغي التعامل معها، بل تعتبر التواصل مع الحكومة الموازية تواصلا غير مشروع، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وزير خارجية اليونان احترم ارادة الشعب اللييى الذى منح الثقة للحكومة المؤقتة الشرعية وهذا الوزير ادى القسم امام البرلمان فمن انت ياسيالة فنواب الشعب رفضوا اعطائك الثقة ولم تؤدى اى قسم كوزير اصلا وانت دجال ومنتحل وظيفة دون وجه حق وتبدد المال العام ووقعت على اتفاقية العار لجلب الاحتلال العثمانى اتفوووووه عليك ياكلب

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  • وزير خارية السراج كيف يعلق على زيارة شرعية والمفروض ان يعلق سيالة على سقالة من بيضانه ويوضع خازوق شرجى شرعى تحت ليته هذا الخروف

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  • That was a great move or action by the Greeks since they are now treating you like s shit head ugly & useless creature
    They also know for sure that you are an MIT informative
    Hence, they decide to go & meet the good Libyans & brave ones and NOT the diseased Turkish’s puppets
    Go to HELL

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