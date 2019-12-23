سيالة يدين زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي

أدان وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي، واجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير خارجيته عبدالهادي الحويج.

ووصف سيالة في تعليقه على زيارة دندياس، أنها خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية جميعا، كجامعة الدول العربية ومظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي.

وطالب وزير خارجية الوفاق، بضرورة التواصل مع حكومة الوفاق، لكونها تمثل الشرعية الوحيدة في ليبيا، على حد وصفه.

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