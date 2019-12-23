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سيالة يدين زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي، واجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير خارجيته  عبدالهادي الحويج.

ووصف سيالة في تعليقه على زيارة دندياس، أنها خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية جميعا، كجامعة الدول العربية ومظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي.

وطالب وزير خارجية الوفاق، بضرورة التواصل مع حكومة الوفاق، لكونها تمثل الشرعية الوحيدة في ليبيا، على حد وصفه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اما انت زبالة ياسيالة فمن انت اصلا اى ززير فى اى دولة لا بد ان ينال ثقة البرلمان وانت مرفوض من نواب الشعب اما الحكومة المؤقتة فهى حكومة مدنية نالت ثقة مجلس نواب الشعب ولا يمكن تغييرها الا اذا نالت حكومة اخرى بعدها ثقة مجلس النواب وهذا لم يحدث اصلا فالبرلمان رفض حكومة الوفاق وبالتالى فان حكومة عبدالله الثنى هى الحكومة الشرعية وغير ذلك عك فى عك

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