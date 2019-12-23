جهاز مكافحة بنغازي يُمهل ساكني مبنى الحرس البلدي لإخلائه

أعطى جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إنذارا لساكني مبنى الحرس البلدي بمنطقة سيدي حسين، بالإخلاء بعدما أستغلوا المبني للسكن منذ عدة سنوات.

وأوضح الجهاز، أن المبنى والذي يُعدّ من أملاك الحرس البلدي بنغازي، وسُلب منذ فترة من الاُهالي النازحين، والذين رفضوا تسليمه اليوم وبالقانون يُنذرون وللمره الأخيرة.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، أن الحكومة المؤقتة، قدّمت الحلول لهذه العائلات التي أستغلت المبنى مؤى لهم، عبر تقديم مبالغ لكل عائلة تغنيهم عن مبنى الحرس البلدي ولكنهم رفضو قطعاً هذه الحلول.

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