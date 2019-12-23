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الرئاسة التركية: أحبطنا المؤامرات في سوريا وليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا.

وأضاف قالن، في كلمة له على هامش معرض كتاب، في منطقة عمرانية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول، أن ازدياد الهجوم على تركيا، جاء بسبب إحباطها تلك المؤامرات على حدّ وصفه.

وتابع متحدث الرئاسة التركية بقوله: “لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها بقيادة رئيس بلادنا في السياسة الخارجية بسوريا وليبيا”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لو ان الرئاسة التركية ارادت ان تقول الحقيقة فلتقلب الكلام وتقول : لقد دبرنا المؤامرات فى سوريا وليبيا وكل من ندعمهم يتم دعكهم واردوغان اليوم يستغيث بالرئيس الروسى لتخفيف السحق والدعك لكلابه فى ادلب ومحاصرة الجيش السورى لوحدة تركية

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