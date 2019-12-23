الرئاسة التركية: أحبطنا المؤامرات في سوريا وليبيا

اعتبر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا.

وأضاف قالن، في كلمة له على هامش معرض كتاب، في منطقة عمرانية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول، أن ازدياد الهجوم على تركيا، جاء بسبب إحباطها تلك المؤامرات على حدّ وصفه.

وتابع متحدث الرئاسة التركية بقوله: “لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها بقيادة رئيس بلادنا في السياسة الخارجية بسوريا وليبيا”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

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