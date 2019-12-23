اخبار ليبيا الان

بلدية طبرق توقع اتفاقية مع جامعة طبرق

تم النشر منذُ 52 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية طبرق، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع جامعة طبرق في مجالي التدريب والبحوث، ذات الإهتمام المشترك.

وأوضحت المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن الاتفاقية، تأتي لتبادل التعاون في المجالات العلمية والإدارية والمالية المعمول بها بهذا الخصوص.

ووقّع الاتفاقية رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ورئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن، بحضور وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة الجودة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق وعدد كبير من الخبراء بالجامعة ومن محطة تحلية المياه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك