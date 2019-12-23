بلدية طبرق توقع اتفاقية مع جامعة طبرق

أعلنت بلدية طبرق، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع جامعة طبرق في مجالي التدريب والبحوث، ذات الإهتمام المشترك.

وأوضحت المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن الاتفاقية، تأتي لتبادل التعاون في المجالات العلمية والإدارية والمالية المعمول بها بهذا الخصوص.

ووقّع الاتفاقية رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ورئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن، بحضور وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة الجودة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق وعدد كبير من الخبراء بالجامعة ومن محطة تحلية المياه.

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