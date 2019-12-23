الفيتوري لـ أردوغان: أتاتورك جاء للمجد والمال ومضى تاركنا لقمة للفاشيين

تعليقا على خطاب الرئيس التركي رجب أردوغان، قال الكاتب والأكاديمي الليبي مصطفي الفيتوري، إن فرنسا احتلت الجزائر بسبب مروحة من السعف، فهل سيغزونا أردوغان وقد بات لديه مليون تركي بيننا؟

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تساءل الفيتوري: “أتُرى الرجل يهرطق أم يتبجح أم يتباهى أم يُندر ويُذكر، أم تراه واثقا من أتباعه الضالين بيننا وأنهم سيسلمونه ما استطاعوا إليه سبيلا في بلدنا، وإن كان بقايا مراوح نخيل تاورغاء؟

واختتم الفيتوري منشوره موجها رسالة إلى أردوغان، قائلا: “حتى مراوحنا ستكرهك، وسل نخيلنا سيوخز جسد كل انكشاري ترسله إلينا، متابعا: أتاتورك ما جاء إلينا لأجلنا، إنما لأجل مجده وأملاك أجداده، وهو أساسا ملكنا، وحين دقت الساعة تركنا ومضى فصرنا لقمة للفاشيين.