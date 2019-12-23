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الوفاق ترفض مهلة القيادة العامة لإنسحاب مسلحي مصراتة

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت حكومة الوفاق، المهلة التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة، لإنسحاب مسلحي مصراتة، من مدينتي طرابلس وسرت.

وجاء إعلان الرفض على لسان المتحدث باسم ما يُعرف بـ”بركان الغضب” مصطفى المجعي، في تصريح له لموقع “الأناضول” التركي.

واعتبر المجعي في تصريحه إن المهلة التي أعطتها القيادة العامة، دليل على فشلها في دخول العاصمة، على حدّ تعبيره، مضيفا بقوله: “تمديد قوات حفتر مهلتهم لقوات مصراتة للانسحاب ما هو إلا مبرر لفشلها بساعة الصفر لاقتحام طرابلس، التي تم الإعلان عنها سابقا”.

ونفى المتحدث باسم الوفاق، أن يكون هناك أي وفد تفاوض مع القيادة العامة لتمديد المهلة.

من جهة أخرى، لم تصدر حكومة الوفاق، أي بيان حول تمديد المهلة، أو توضيح رسمي، منذ أن أعلنت القيادة العامة تمديد المهلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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