تركيا: سنقف مع أشقائنا في ليبيا لتحقيق السلام كما فعلنا في سوريا

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستقف إلى جانب أشقائها في ليبيا، لتحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا، على حد تعبيره.

وأضاف أكار، أن الاتفاقية التي وقتعتها تركيا مع حكومة الوفاق، تتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح في تركيا وليبيا.

وتابع وزير الدفاع التركي، بقوله: “الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.” وفقا لما نشره موقع الأناضول التركي.

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