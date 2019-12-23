اخبار ليبيا الان

تركيا: سنقف مع أشقائنا في ليبيا لتحقيق السلام كما فعلنا في سوريا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستقف  إلى جانب أشقائها في ليبيا، لتحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا، على حد تعبيره.

وأضاف أكار، أن الاتفاقية التي وقتعتها تركيا مع حكومة الوفاق، تتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح في تركيا وليبيا.

وتابع وزير الدفاع التركي، بقوله: “الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.” وفقا لما نشره موقع الأناضول التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى سلام باحمار وفى ادلب يستغيثون والمشردون بلسان اردوغان بالامس فى ادلب وحدها 80 الف يحاولون دخول تركيا بحثا عن مأوى فى عز البرد والجيش السورى يتقدم هناك ويسحق مليشيات اردوغان بالقرب من الحدود التركية وهو عاجز ان ينقذهم جعجاع على الفاضى فهل تعد مصراطة بمصير ادلب وتلهثوا خلف مصر واشقائها العرب لوقف سحق المليشيات العثمانية عموما الجيش الوطنى الليبى من باب الرحمة باهل مصراطة اعطاهم مهلة وليفكروا فى مصير ادلب ومن قبلها حلب ماذا حل بها من قبل ويسمى هذا الكلب سلام فى سوريا ويعدكم به رغم سحق مليشياته هناك وتشريد مئات الالاف من سكانها بل ويحاصر الجيش السورى وحدة تركية هناك واردوغان يستغيث ويطلب الرحمة من بوتن وارسل له وفد اليوم لحل المشكلة اذا كان هذا الجعجاع يهزم على حدوده فما مصيره على بعد الاف الاميال فى ليبيا اليس فيكم رجل رشيد يامصاريت

    رد