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شركة السهم تعلن تركيب مواقف المسار 21 “تاجوراء- وسط البلاد”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، تركيب عدد من مواقف المسار الأحمر “21”  في تاجوراء – وسط البلاد، على طول طريق الشط.

وأرفقت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، المواقع المذكورة، على النحو التالي:

1- أمام مطار معيتيقة.

2- جسر فندق الودان.

3- مقابل قلعة السرايا الحمراء (النافورة).

4- أمام الحديقة المقابلة للفندق الكبير.

5- أمام برج طرابلس.

6- أمام برج جي دبليو ماريوت.

7- الكلية العسكرية للبنات سابقاً.

8- مستشفى القلب تاجوراء.

9-مركز تحفيظ زيد بن الخطاب.

10-معهد الحميدية للمهن الشاملة.

وأشارت شركة السهم للنقل العام المساهمة، بأن تركيب باقي المواقف مستمر على الخط، وأن المسار 21 سوف ينطلق رسميا يوم الغد الثلاثاء الموافق 24 بمناسبة ذكرى الإستقلال الـ68، وستكون الخدمة يوم الانطلاق بالمجان وتوقيت إنطلاقها من الساعة الـ 7 صباحاً حتى الـ 7 مساءً.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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