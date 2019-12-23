المسماري: الجيش الليبي يبعد عن قلب طرابلس 6 كيلو مترات فقط

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش يسيطر على 80% من الأراضي الليبية، مؤكدا أن الميليشيات الإرهابية لا تسيطر إلا على أقل من 20%.

وأضاف “المسماري”، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، يوم الأحد، أن حكومة فايز السراج لا تتحكم في أي شيء في ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينظر إلى السراج على أنه غير شرعي ومنتحل صفة رئيس الوزراء، وفقا لموقع البوابة نيوز. وأكد أن الجيش الليبي قريب جدا من العاصمة الليبية طرابلس وهناك قوات ليبية داخل أحياء مدينة طرابلس والجيش الليبي يبعد عن قلب طرابلس مسافة 6 كيلو مترات.

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