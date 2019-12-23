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المسماري: الجيش الليبي يبعد عن قلب طرابلس 6 كيلو مترات فقط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش يسيطر على 80% من الأراضي الليبية، مؤكدا أن الميليشيات الإرهابية لا تسيطر إلا على أقل من 20%.

وأضاف “المسماري”، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، يوم الأحد، أن حكومة فايز السراج لا تتحكم في أي شيء في ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينظر إلى السراج على أنه غير شرعي ومنتحل صفة رئيس الوزراء، وفقا لموقع البوابة نيوز.

وأكد أن الجيش الليبي قريب جدا من العاصمة الليبية طرابلس وهناك قوات ليبية داخل أحياء مدينة طرابلس والجيش الليبي يبعد عن قلب طرابلس مسافة 6 كيلو مترات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من اسم البرنامج الحكاية فعلا المحماري حكاية تحكى للاطفال عن نوع من أنواع الخيانة للدين و الوطن التي يجب على كل مسلم ان يحذر ان يتورط فيها لما لها من آثار و خيمة على المسلمين وان عقوبة مثل هذا النوع من الخيانة هو القتل او التقطيع من خلاف

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  • ستة كيلومترات عن قلب طرابلس وكلب طرابلس السراج فى ابوستة فى مرمى نيران القوات البرية والجوية والبحرية ولن يفلت من مصيره المحتوم فالمتغطى باردوغان الجبان عريان.ربى ينصر الجيش الوطنى على المليشيات العثمانية الغبية من الخوان شر خلق كما هزموا فى كل مكان ويسحقوا الان فى ادلب ويستغيثون ولامجيب ويلهث الجبان اردوغان خلف بوتن لانقاذ قواته المحاصرة من الجيش السورى هناك وارسل له وفد اليوم يطلب الرحمة رغم جعجعته الفارغة ووعده لمليشياته فى ليبيا بمصير سوريا فهل يكون مصير مصراطة مثل مصير ادلب الان واو حلب من على يد الروس والاسد ام مصير الدواعش فى الرقة والبواغيز على يد الامريكان وقسد فكل من دعمهم تم دعكهم وسحهقهم لانهم اغبياء لا يتعلمون من دروس الماضى

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