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المسماري: 1000 قتيل من الميليشيات الإرهابية في طرابلس

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــــ مواقع |

23 December, 2019

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن الجيش كبد الميليشيات الإرهابية خسائر فادحة وصلت إلى 1000 قتيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المسماري، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “MBC مصر”، مساء أمس الأحد، أن الجيش الليبي يحقق انتصارات على الأرض بالقرب من طرابلس، مشيرا إلى أن الشعب الليبي في العاصمة يساند الجيش الوطني الليبي وينتظر دخوله العاصمة من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية المسيطرة على طرابلس.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي: “النساء الليبيات تهان في طرابلس على يد الميليشيات والمواطنين يشعرون بالمرارة من تلك المجموعات الإرهابية”، مؤكدا أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي ستنتهي خلال أيام قليلة وتحقق نجاحا كبيرا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ربى ينصر الجيش الوطنى على المليشيات العثمانية الغبية من الخوان شر خلق كما هزموا فى كل مكان ويسحقوا الان فى ادلب ويستغيثون ولامجيب ويلهث الجبان اردوغان خلف بوتن لانقاذ قواته المحاصرة من الجيش السورى هناك وارسل له وفد اليوم يطلب الرحمة رغم جعجعته الفارغة ووعده لمليشياته فى ليبيا بمصير سوريا فهل يكون مصير مصراطة مثل مصير ادلب الان واو حلب من على يد الروس والاسد ام مصير الدواعش فى الرقة والبواغيز على يد الامريكان وقسد فكل من دعمهم تم دعكهم وسحهقهم لانهم اغبياء لا يتعلمون من دروس الماضى

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