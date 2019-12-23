المسماري: 1000 قتيل من الميليشيات الإرهابية في طرابلس

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23 December, 2019

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن الجيش كبد الميليشيات الإرهابية خسائر فادحة وصلت إلى 1000 قتيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المسماري، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “MBC مصر”، مساء أمس الأحد، أن الجيش الليبي يحقق انتصارات على الأرض بالقرب من طرابلس، مشيرا إلى أن الشعب الليبي في العاصمة يساند الجيش الوطني الليبي وينتظر دخوله العاصمة من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية المسيطرة على طرابلس.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي: “النساء الليبيات تهان في طرابلس على يد الميليشيات والمواطنين يشعرون بالمرارة من تلك المجموعات الإرهابية”، مؤكدا أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي ستنتهي خلال أيام قليلة وتحقق نجاحا كبيرا.