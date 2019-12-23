اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني يرصد طائرة بوينغ تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول

تم النشر منذُ 48 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

23 December, 2019

أفاد الجيش الوطني الليبي مساء أمس الأحد، بأنه رصد طائرة “بوينغ” تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددا على أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد -في وقت سابق- تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن “التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتمنى اغلاق مطار مصراطة بعد انتهاء المهلة بقصف ابراج المراقبة وخزانات الوقود ومولدات الكهرباء والمحولات وايضا اغلاق الميناء ايضا اذا استخدم فى اغراض عسكرية ويحول الطائرات لمطار بنى وليد وكذلك تحول السفن الى موانئ للتفتيش اولا قبل السماح لها بدخول ميناء مصراطة

    رد