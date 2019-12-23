الجيش الوطني يرصد طائرة بوينغ تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

23 December, 2019

أفاد الجيش الوطني الليبي مساء أمس الأحد، بأنه رصد طائرة “بوينغ” تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددا على أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد -في وقت سابق- تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن “التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر”.