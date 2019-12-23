صيانة خلل فني في النهر الصناعي بسرت

أعلن الجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، الإثنين، صيانة خلل فنى الناتج عن تسريب مياه وقع بالممر الجانبي للصمام الرئيسي المغدي لمنطقة النوفلية شرق سرت.

وأشار مراقب ادارة التشغيل والصيانة بموقع سرت على حافظ إلى أن عملية إصلاح الخلل استغرقت اربعة أيام، منوها إلى بدء ضخ وتعبئة المياه من الخط الرئيسيى أجدابيا سرت على مرحلتين، الأولى خط أجدابيا – بن جواد، والثانية خط بن جواد – سرت.

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يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون عدة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى أعطال فنية وتعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.

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