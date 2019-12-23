«ضمان جودة» يتسلم مستندات اعتماد «آداب» مصراتة

تسلم المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، مستندات الاعتماد المؤسسي لكلية الآداب في جامعة مصراتة.

وقدم مدير مكتب الجودة في جامعة مصراتة مستندات الاعتماد المؤسسي لـ21 برنامجًا علميًّا بين الدرجة الجامعية والعليا، حسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعلى هامش التسليم، أكد مدير عام المركز محمد العتوق، أهمية الحصول على اعتماد الجودة؛ لما له من عائد على المؤسسات التعليمية من تنظيم وضبط لكل إجراءات العملية التعليمية داخل المؤسسات.

وسلمت ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﺍتية ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ على ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، إذ تم تجميع الوثائق البالغة نحو 30 ألف وثيقة توصيف لـ 900 مقرر دراسي، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ الكلية من الأوائل على ﻣﺴﺘﻮى ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.

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