فيديو.. قوات الزاوية تنشر اعترافات “خطيرة” للطيار عامر الجقم العرفي

نشرت قوة الاسناد “الفرقة الاولى” التابعة لمديرية أمن الزاوية وداخلية الوفاق مقطعا مصوراً يظهر اعترافات للطيار الاسير عامر الجقم العرفي التابع للقيادة العامة، والتي وصفتها بالخطيرة.

وتأتي هذه الاعترافات بعد اسبوعين من وقوع الطيار الجقم في الاسر، والذي تعرضت طائرته لخلل فني وفقاً للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، وفي ظل تطورات متسارعة ومنح القيادة العامة للجيش الوطني مهلة لقوات مصراتة للإنسحاب من العاصمة طرابلس و سرت.

وتمضي القوة في عملها بالرغم من طلب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مدير مديرية الزاوية، القيام بإعادة تشكيل قوة الإسناد الأولى، وترشيح ضباط أكفاء لتولي مهام رئاسة الفرقة التنسيق معها.

1063 من اعترافات الجقم 👇 Posted by ‎أحرار غريان‎ on Sunday, December 22, 2019

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